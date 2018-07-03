Из Москвы запустят автобусы в Батуми

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Автобусы Москва — Батуми начнут курсировать от автовокзала «Южные Ворота» с 4 июля 

Москва24 3 июля 2018
Фото: Москва24
Автобусы между Москвой и Батуми начнут курсировать от автовокзала "Южные Ворота" с 4 июля, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".
Регулярные рейсы будут отправляться каждую среду в 8:30, уточнили представители перевозчика.
Стоимость проезда до Тбилиси для взрослы составляет 3,9 тысячи рублей, до Батуми — 4,6 тысячи рублей. Детский билет до Тбилиси — стоит 1,95 тысячи рублей, до Батуми — 2,3 тысячи рублей. Скидка действительна для детей до 12 лет. Провоз багажа обойдется в 390 рублей до Тбилиси и в 460 рублей — до Батуми.
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