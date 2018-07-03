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Стартовал третий этап проекта «Списанные книги»
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В Москве стартовал третий этап проекта «Списанные книги» 

РИА Новости 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Третий этап проекта "Списанные книги" стартовал в Москве во вторник, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
"Сегодня мы запускаем третий этап проекта "Списанные книги". В этом году в рамках проекта подготовлено 152 тысячи 521 издание", — сказал Кибовский во вторник на заседании Совета директоров государственных публичных библиотек Москвы.
Он отметил, что за первые два этапа акции москвичи забрали домой свыше 381 тысячи книг.
"Мы даем списанным книгам вторую, третью, а то и пятую жизнь", — отметил он.
По данным департамента культуры, за время реализации проекта, начатого в декабре 2016 года, постоянными читателями библиотек стали 2,1 тысячи жителей Москвы, на портале списанные-книги.рф зарегистрировались 34,5 тысяч пользователей.
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