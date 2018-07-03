Обновленную «Москву» пустят по Филевской линии

Обновленный поезд «Москва» будут курсировать на Филевской линии метро

В головных вагонах поезда часть сидений специально развернули поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окна.

Обновленный поезд «Москва» будет курсировать на Филевской линии московского метро. Поезда этой модификации заменят старые составы "Русич".

В новом поезде в головных вагонах часть сидений специально развернули поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окна. Кроме того, в вагонах нового поезда установили яркие дисплеи вместо традиционных навигационных табло над дверями. Об этом сообщается в пресс-службе единого транспортного портала.