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Обновленную «Москву» пустят по Филевской линии
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Обновленный поезд «Москва» будут курсировать на Филевской линии метро 

Вечерняя Москва 3 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
В головных вагонах поезда часть сидений специально развернули поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окна.
Обновленный поезд «Москва» будет курсировать на Филевской линии московского метро. Поезда этой модификации заменят старые составы "Русич".
В новом поезде в головных вагонах часть сидений специально развернули поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окна. Кроме того, в вагонах нового поезда установили яркие дисплеи вместо традиционных навигационных табло над дверями. Об этом сообщается в пресс-службе единого транспортного портала.
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