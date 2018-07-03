Ещё
Метро в Баку полностью прекратило работу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Метро в Баку полностью прекратило работу 

News.ru 42 минуты назад
Все станции метрополитена в Баку перестали работать. Это произошло в связи с отключением электричества. Людей, находящихся в подземке, эвакуируют.
News.ru: последние новости
Красовский снял свою кандидатуру с выборов мэра Москвы Пенсионеры ринулись в мэры Москвы Собянина «клонируют» перед выборами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия отказалась размещать у себя российских военных263
«Они грабят наши магазины, насилуют наших девушек»225
Решение по повышению НДС принято216
Назван виновник взрыва в петербургском метро10
Туроператоры прекращают работу друг за другом54
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
00:27
Воздушный шар взорвался, налетев на ЛЭП
Происшествия
00:17
В США на видео попало «явление Бога»
В мире
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
01:00
Цискаридзе отреагировал на мем с балеринами-болельщицами
Шоу-бизнес
01:59
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы
Армия Ближний Восток
04:33
Умерла Надежда Саркисян
Шоу-бизнес СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение