Почти 165 тыс. книжек раздадут москвичам в рамках третьего этапа проекта «Списанные книги»

Александр Кибовский. Об этом на заседании Совета директоров публичных библиотек столицы сообщил глава департамента культуры Москвы

«Мы сегодня запускаем третий этап проекта, это еще 164,5 тыс. списанных книг, которые мы делаем доступными для москвичей», — сказал А. Кибовский.

В пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров агентству уточнили, что третий этап проекта продлится до ноября.

Условия получения списанных книг остались прежними. Читателю необходимо зарегистрироваться на портале списанные-книги.рф, выбрать интересующее издание и забронировать его, а спустя время забрать в библиотеке.

Впервые книги централизованно и безвозмездно передали москвичам в 2016 г. За все время существования проекта читателям было передано около 382 тыс. списанных книг из фондов библиотек Москвы.