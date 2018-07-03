Ещё
Москвичи ринулись в библиотеки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи ринулись в библиотеки 

Мослента 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Посещаемость московских библиотек за полгода выросла на 30 процентов. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского.
«Важно, что наши библиотеки сохраняют функцию быть центрами общения, обмена знаниями и информации», — сказал он.
До конца года планируется модернизировать 10 столичных библиотек. Кроме того, в течение года к сети Wi-Fi подключат 50 процентов заведений. По словам мэра, библиотеки должны стать хорошей площадкой для распространения, в том числе и детских книг.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, библиотеки посещает каждый шестой москвич. «Нужно работать над библиотеками, чтобы они были красивыми, современными, интересными, вмещали в себя не только классические привычные формы работы, но и новые: посидеть с друзьями, выпить чашку кофе, зайти в Российскую электронную библиотеку», — предложил он.
Мослента: последние новости
Москву разуплотнят Москвичам разрешили искупаться и отдохнуть Число пассажиров московского метро приблизилось к населению Китая
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры62
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»64
На Украину надвигается катастрофа344
Россию обвинили в попытке переманить Турцию70
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение