Посещаемость московских библиотек повысилась на 30% за полгода

За шесть месяцев посещаемость библиотек в Москве выросла на 30%, власти города стремятся к тому, чтобы библиотеки стали центром обмена знаниями и информацией, сообщил во вторник журналистам руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский

«По данным объективного электронного учета, прирост посещаемости (в московских библиотеках — ред.) по итогам этого полугодия составил 30%», — сказал Кибовский.

Он отметил, что мэром столицы Сергеем Собяниным была принята программа «Московские библиоцентры», по которой все библиотеки города будут модернизированы под современные многофункциональные информационные центры.

По словам главы департамента, власти ждут огромное количество молодых и энергичных энтузиастов, которые хотят те или иные вопросы донести до москвичей и найти единомышленников.

«Важно, что наши библиотеки сохраняют функцию быть центрами общения, обмена знаниями и информации», — добавил Кибовский.