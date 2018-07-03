Сквер Мандельштама появился в городе

Сквер в центре столицы назван в честь поэта О. Мандельштама

Президиум правительства Москвы принял решение о присвоении скверу в центре столицы наименования в честь поэта Осипа Мандельштама . Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам президиума правительства города. «Скверу, расположенному в Басманном районе на ул. Забелина (рядом с д. 3, стр. 8) вблизи пересечения со Старосадским переулком (ЦАО), присвоено наименование — Сквер Мандельштама», — говорится в сообщении. Наименование присвоение в память о выдающемся русском поэте XX века О. Мандельштаме (1891-1938).