Рейсовый автобус вылетел в кювет в Тверской области, госпитализирован один человек

ДТП произошло накануне вечером у деревни Косарово в Осташковском районе Тверской области , сообщает региональное управление МЧС

Рейсовый автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту Осташков — Лохово, съехал в кювет. В аварии пострадала 58-летняя пассажирка. Она получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована.

Всего в автобусе на момент аварии находились семь пассажиров, в том числе — один ребенок.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 14 человек и 5 единиц техники.

Причина и обстоятельства аварии выясняются.

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