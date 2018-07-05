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Рейсовый автобус вылетел в кювет в Тверской области, госпитализирован один человек
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Рейсовый автобус вылетел в кювет в Тверской области, госпитализирован один человек 

Главный региональный 5 июля 2018
ДТП произошло накануне вечером у деревни Косарово в Осташковском районе Тверской области, сообщает региональное управление МЧС.
Рейсовый автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту Осташков — Лохово, съехал в кювет. В аварии пострадала 58-летняя пассажирка. Она получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована.
Всего в автобусе на момент аварии находились семь пассажиров, в том числе — один ребенок.
Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 14 человек и 5 единиц техники.
Причина и обстоятельства аварии выясняются.
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