Красовский снял свою кандидатуру с выборов мэра Москвы

Журналист не смог не собрать нужное число подписей для участия в гонке

Журналист и основатель фонда «СПИД. Центр» Антон Красовский снял свою кандидатуру с выборов мэра Москвы из-за того, что он не смог собрать необходимое количество подписей. Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы все посчитали, выкинули брак, и в итоге у нас 21 тысяча подписей москвичей. Нужно было как минимум 36 тысяч. Мы не проходим. Я не прохожу», — написал журналист.

Накануне стало известно, что партия «Яблоко» не примет участие в выборах мэра Москвы.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года. Для прохождения регистрации на выборах кандидат на пост градоначальника должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен будет также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Подача документов для регистрации в качестве кандидата завершится 3 июля.