Пассажиропоток дневных экспрессов РЖД в первом полугодии вырос на четверть

Дневными экспрессами « Федеральной пассажирской компании » (ФПК, дочернее общество РЖД ) в январе–июне 2018 года перевезено порядка 6,9 млн пассажиров, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в июне пассажиропоток дневных поездов вырос на 19% — до 1,3 млн человек, сообщили в РЖД.

Доля дневных поездов от общего объема перевозок ФПК в дальнем следовании по итогам первого полугодия 2018 года составила почти 16%.

Дневные экспрессы — это ускоренные поезда, курсирующие в дневное время суток и состоящие, в основном, из вагонов с местами для сидения — электропоезда «Ласточка», составы из новых одноэтажных и двухэтажных вагонов и скоростные поезда «Стриж».

Самара — География и маршрутная сеть дневных поездов включает такие направления, как Москва Ярославль , Москва — Белгород , Москва — Смоленск, Москва — Курск , Москва — Брянск , Москва — Саранск Краснодар — Адлер, Уфа Саратов и другие. В преддверии летнего туристического сезона был открыт новый прямой маршрут: с 1 апреля начал курсировать дневной поезд № 818/817 «Ласточка» Краснодар — Кисловодск

В графике движения на 2017/18 годы курсируют 55 пар дневных поездов по 28 внутригосударственным маршрутам.