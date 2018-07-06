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Пассажиропоток дневных экспрессов РЖД в первом полугодии вырос на четверть
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Пассажиропоток дневных экспрессов РЖД в первом полугодии вырос на четверть 

Rambler News Service 6 июля 2018
Фото: Санкт-Петербург.ру
Дневными экспрессами «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочернее общество РЖД) в январе–июне 2018 года перевезено порядка 6,9 млн пассажиров, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в июне пассажиропоток дневных поездов вырос на 19% — до 1,3 млн человек, сообщили в РЖД.
Доля дневных поездов от общего объема перевозок ФПК в дальнем следовании по итогам первого полугодия 2018 года составила почти 16%.
Дневные экспрессы — это ускоренные поезда, курсирующие в дневное время суток и состоящие, в основном, из вагонов с местами для сидения — электропоезда «Ласточка», составы из новых одноэтажных и двухэтажных вагонов и скоростные поезда «Стриж».
География и маршрутная сеть дневных поездов включает такие направления, как Москва — Ярославль, Москва — Белгород, Москва — Смоленск, Москва — Курск, Москва — Брянск, Москва — Саранск, Краснодар — Адлер, Уфа — Самара — Саратов и другие. В преддверии летнего туристического сезона был открыт новый прямой маршрут: с 1 апреля начал курсировать дневной поезд № 818/817 «Ласточка» Краснодар — Кисловодск.
В графике движения на 2017/18 годы курсируют 55 пар дневных поездов по 28 внутригосударственным маршрутам.
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