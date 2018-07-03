Ремонт асфальта завершился вблизи ВДНХ

На территории у ВДНХ завершили работы по ремонту асфальта

Основные работы по устройству асфальтобетонного покрытия на территории, прилегающей к ВДНХ, завершились в Москве , сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков во вторник.

"Общая площадь работ по капитальному ремонту двуслойного покрытия на данном объекте составила порядка 140 тысяч квадратных метров. Произведено и уложено более 22,5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси", — сказал он.

В ремонте покрытия задействовали более 140 единиц специализированной дорожно-ремонтной техники и самосвалов. Над обновлением дорожного полотна работали около 300 человек. Работы велись в круглосуточном режиме.

Бирюков также отметил, что до завершения дорожно-ремонтного сезона в городе отремонтируют свыше 17 миллионов квадратных метров асфальта, из них по программе текущего и капитального ремонта дорог ГБУ "Автомобильные дороги" собственными силами выполнит 10 миллионов квадратных метров.