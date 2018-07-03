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Ремонт асфальта завершился вблизи ВДНХ
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На территории у ВДНХ завершили работы по ремонту асфальта 

РИА Новости 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Основные работы по устройству асфальтобетонного покрытия на территории, прилегающей к ВДНХ, завершились в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков во вторник.
"Общая площадь работ по капитальному ремонту двуслойного покрытия на данном объекте составила порядка 140 тысяч квадратных метров. Произведено и уложено более 22,5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси", — сказал он.
В ремонте покрытия задействовали более 140 единиц специализированной дорожно-ремонтной техники и самосвалов. Над обновлением дорожного полотна работали около 300 человек. Работы велись в круглосуточном режиме.
Бирюков также отметил, что до завершения дорожно-ремонтного сезона в городе отремонтируют свыше 17 миллионов квадратных метров асфальта, из них по программе текущего и капитального ремонта дорог ГБУ "Автомобильные дороги" собственными силами выполнит 10 миллионов квадратных метров.
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