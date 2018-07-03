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Скульптуры «Дома у Калужской заставы» отреставрируют
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Символ Победы: началась реставрация 16 скульптур на доме у Калужской заставы 

Mos.ru 3 июля 2018
Фото: Mos.ru
Специалисты демонтируют бетонные фигуры и готовят их к отправке в реставрационные мастерские.
Началась реставрация 16 скульптур воинов-победителей и славящих Победу девушек, украшающих дом 30, расположенный на углу Ленинского проспекта и площади Гагарина. Здание также известно как дом у Калужской заставы.
«Речь идет о спасении очень важной для столицы скульптурной композиции, которая олицетворяет Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Бетонные фигуры находятся в аварийном состоянии. Сейчас для того, чтобы их сохранить, специалисты прямо на месте тщательно снимают силиконовые формы. Затем последуют аккуратный демонтаж и перевозка фрагментов в реставрационную мастерскую», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Скульптурную композицию на доме у Калужской заставы признали объектом культурного наследия в августе 2017 года. Фигуры изготовили в мастерской Александра Громова в конце 1940-х годов. Их устанавливали на галерее дома не одномоментно. Сначала достроили и украсили лепным декором башню. Далее поставили обелиски среднего яруса. Вслед за этим на кровле разместили постаменты шестнадцати парных фигур воинов-победителей и встречающих их девушек. Затем установили четыре ростовые фигуры воинов и девушек. Они стоят в гимнастерках, перехваченных армейским ремнем, в высоких сапогах и в юбках по колено. Двое юношей также одеты в гимнастерку, высокие сапоги и брюки-галифе. На головах солдат каски, в руках они держат автоматы. На плечах у юношей и девушек изображена плащ-палатка.
На верхнем ярусе зрителям открывается другая картина. Здесь стоят шесть девушек в легких летних платьях с развевающимися на ветру волосами и шесть солдат с заломленными на бок пилотками и стоящими в ногах автоматами.
Развитие Москвы по генплану 1935 года предполагало значительное расширение Большой Калужской улицы, переименованной сейчас в Ленинский проспект. Здесь планировалось возвести новые восьмиэтажные дома, а площадь Калужская Застава (ныне площадь Гагарина) должна была стать местом для триумфального въезда в столицу. Для этого в Ленинграде подготовили проект, но реализовать его помешала Великая Отечественная война. Из двух симметричных корпусов в 1939–1941 годах возвели лишь часть дома 37 и дом 30. Строительство продолжилось только после войны. Авторами проекта стали архитекторы Евгений Левинсон и Игорь Фомин. Оформление фасадов, декор ворот и балконных решеток сохранены от довоенного проекта. В послевоенное время изменили только скульптурное убранство башни и северного корпуса.
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