Скульптуры «Дома у Калужской заставы» отреставрируют

Символ Победы: началась реставрация 16 скульптур на доме у Калужской заставы

Специалисты демонтируют бетонные фигуры и готовят их к отправке в реставрационные мастерские.

Началась реставрация 16 скульптур воинов-победителей и славящих Победу девушек, украшающих дом 30, расположенный на углу Ленинского проспекта и площади Гагарина. Здание также известно как дом у Калужской заставы.

«Речь идет о спасении очень важной для столицы скульптурной композиции, которая олицетворяет Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Бетонные фигуры находятся в аварийном состоянии. Сейчас для того, чтобы их сохранить, специалисты прямо на месте тщательно снимают силиконовые формы. Затем последуют аккуратный демонтаж и перевозка фрагментов в реставрационную мастерскую», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Скульптурную композицию на доме у Калужской заставы признали объектом культурного наследия в августе 2017 года. Фигуры изготовили в мастерской Александра Громова в конце 1940-х годов. Их устанавливали на галерее дома не одномоментно. Сначала достроили и украсили лепным декором башню. Далее поставили обелиски среднего яруса. Вслед за этим на кровле разместили постаменты шестнадцати парных фигур воинов-победителей и встречающих их девушек. Затем установили четыре ростовые фигуры воинов и девушек. Они стоят в гимнастерках, перехваченных армейским ремнем, в высоких сапогах и в юбках по колено. Двое юношей также одеты в гимнастерку, высокие сапоги и брюки-галифе. На головах солдат каски, в руках они держат автоматы. На плечах у юношей и девушек изображена плащ-палатка.

На верхнем ярусе зрителям открывается другая картина. Здесь стоят шесть девушек в легких летних платьях с развевающимися на ветру волосами и шесть солдат с заломленными на бок пилотками и стоящими в ногах автоматами.