К 90-летию Парка Горького выпустили карты «Тройка»

В кассах метро появилась карта «Тройка», посвященная 90-летию Парка Горького

Тематическая карта "Тройка" с лавандовой лицевой и бирюзовой оборотной сторонами появилась в кассах станции метро "Парк культуры" в честь 90-летнего юбилея Парка Горького. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Новые карты "Тройка" с дизайном, посвященным 90-летию Парка Горького, появились в кассах станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии", — говорится в сообщении. Всего к юбилею столичного парка подготовили 10 тысяч транспортных карт со специальным тематическим дизайном.

Отмечается, что лицевая сторона проездного билета оформлена в лавандовом оттенке, а оборотная сторона карты "Тройка" — в бирюзовом.