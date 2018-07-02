Сергей Собянин встретился с жителями Текстильщиков

Мэр Москвы рассказал участникам встречи о перспективах развития района

Мэр Москвы Сергей Собянин снова посетил Юго-Восточный округ. 2 июля он побывал в Текстильщиках. На встрече с жителями, которая прошла во дворце творчества имени А. П. Гайдара, столичный градоначальник рассказал о развитии города, а затем ответил на вопросы участников.

По словам мэра, одним из перспективных проектов развития города в последние годы стало совершенствование транспортной системы. Причем некоторые из проектов касаются непосредственно Текстильщиков. Один из самых масштабных — реконструкция Волгоградского проспекта. Для его разгрузки были построены тоннель на пересечении с Люблинской улицей и две эстакады с выходом на Волжский бульвар и Остаповский проезд.

Москвичи также получили МЦК, десятки новых станций метро и тысячи километров обновленных дорог.

— МЦК уже разгрузило центральную часть метрополитена. Еще больше разгрузит подземку Третий пересадочный контур метро протяженностью 70 км. В вашем районе пересадка будет на станции «Текстильщики», Новая линия свяжет вас с соседними районами, а время в пути сократится на 15-20 минут, — отметил мэр.

Среди прочего обсуждались капитальный ремонт культурного центра «Москвич», создание комфортной современной зоны отдыха на Волжском бульваре, реконструкция Люблинского рынка. Много вопросов было задано и по теме развития спортивной инфраструктуры.

В ближайшее время окружная газета «Юго-Восточный курьер» подробно расскажет читателям об итогах встречи жителей с Сергеем Собяниным. Следите за новостями!