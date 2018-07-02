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Собянин встретился с жителями Текстильщиков
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Сергей Собянин встретился с жителями Текстильщиков 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 июля 2018
Фото: uvao.mos.ru
Мэр Москвы рассказал участникам встречи о перспективах развития района
Мэр Москвы Сергей Собянин снова посетил Юго-Восточный округ. 2 июля он побывал в Текстильщиках. На встрече с жителями, которая прошла во дворце творчества имени А. П. Гайдара, столичный градоначальник рассказал о развитии города, а затем ответил на вопросы участников.
По словам мэра, одним из перспективных проектов развития города в последние годы стало совершенствование транспортной системы. Причем некоторые из проектов касаются непосредственно Текстильщиков. Один из самых масштабных — реконструкция Волгоградского проспекта. Для его разгрузки были построены тоннель на пересечении с Люблинской улицей и две эстакады с выходом на Волжский бульвар и Остаповский проезд.
Москвичи также получили МЦК, десятки новых станций метро и тысячи километров обновленных дорог.
— МЦК уже разгрузило центральную часть метрополитена. Еще больше разгрузит подземку Третий пересадочный контур метро протяженностью 70 км. В вашем районе пересадка будет на станции «Текстильщики», Новая линия свяжет вас с соседними районами, а время в пути сократится на 15-20 минут, — отметил мэр.
Среди прочего обсуждались капитальный ремонт культурного центра «Москвич», создание комфортной современной зоны отдыха на Волжском бульваре, реконструкция Люблинского рынка. Много вопросов было задано и по теме развития спортивной инфраструктуры.
В ближайшее время окружная газета «Юго-Восточный курьер» подробно расскажет читателям об итогах встречи жителей с Сергеем Собяниным. Следите за новостями!
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
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