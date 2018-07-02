Загруженность дорог оценивается в четыре балла

Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла

Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на западе (в районе Тропарево-Никулино), юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево), на юго-востоке (в районах Люблино и Выхино-Жулебино); в обоих направлениях на севере (в районах Дмитровский и Ховрино), северо-востоке (в районе Бибирево); с внутренней стороны — на северо-западе (в районе Строгино), юге (в районах Бирюлево Восточное и Западное, Орехово-Борисово Южное), на севере (в районах Дмитровский и Ховрино).

По направлению от МКАД в сторону области затруднения в движении наблюдаются на Рублево-Успенском, Ленинградском (в обоих направлениях), Минском и Боровском шоссе.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено на участке от Савеловского до Рижского вокзала и в районе Хамовники.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, на Москворецкой и Серебрянической набережных, на ул. Варварка, Мясницкая, Тверская, Большая Лубянка, Неглинная.