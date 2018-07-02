Утвержден дизайн станции метро «Рубцовская»

Утвердили дизайн станции "Рубцовская", которая строится на Большой кольцевой линии #мосметро. Вход в наземный вестибюль будет полностью прозрачным, а фасад покроем перфорированными панелями для иллюзии трехмерного пространства. Стены будут из стекла, а пол из гранита. pic.twitter.com/XOi6VpadgJ— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 июля 2018 г.