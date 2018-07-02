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Утвержден дизайн станции метро «Рубцовская»
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Утвержден дизайн станции «Рубцовская» Большой кольцевой линии метро 

Москва24 2 июля 2018
Фото: twitter.com/MosSobyanin
Утвержден дизайн строящейся станции "Рубцовская" Большой кольцевой линии метро, сообщил в своем Twitter Сергей Собянин.
"Вход в наземный вестибюль будет полностью прозрачным, а фасад покроем перфорированными панелями для иллюзии трехмерного пространства. Стены будут из стекла, а пол из гранита", — рассказал глава города.
Большая кольцевая линия метро будет построена к 2022 году. Уже запущен первый участок, а общая протяженность кольца составит около 67 километров. На линии разместится 31 станция.
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