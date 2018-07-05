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Модульные избирательные участки раздадут дачникам
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Модульные избирательные участки для выборов мэра Москвы могут затем оставить дачникам 

ТАСС 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Временные избирательные участки, которые будут установлены в садовых товариществах к выборам мэра Москвы, могут передать дачникам в дальнейшее пользование. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель рабочей группы по образованию избирательных участков за пределами территории Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"В дальнейшем москвичи смогут использовать модульные избирательные участки для своих нужд в СНТ. На это есть большой запрос. Формат передачи участка будет определен позже", — сказал Шапошников.
Он добавил, что необходимое количество модульных участков и их стоимость будут озвучены после того, как будет сформирован окончательный перечень загородных участков.
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