Модульные избирательные участки раздадут дачникам

Модульные избирательные участки для выборов мэра Москвы могут затем оставить дачникам

Временные избирательные участки, которые будут установлены в садовых товариществах к выборам мэра Москвы , могут передать дачникам в дальнейшее пользование. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель рабочей группы по образованию избирательных участков за пределами территории Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В дальнейшем москвичи смогут использовать модульные избирательные участки для своих нужд в СНТ. На это есть большой запрос. Формат передачи участка будет определен позже", — сказал Шапошников.

Он добавил, что необходимое количество модульных участков и их стоимость будут озвучены после того, как будет сформирован окончательный перечень загородных участков.