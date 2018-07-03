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В Бабушкинском ограничили движение на участке Верхоянской улицы
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В Бабушкинском ограничили движение на участке Верхоянской улицы 

Управа района Бабушкинский 3 июля 2018
Фото: Управа района Бабушкинский
В связи с реконструкцией инженерных сетей на участке Верхоянской улицы ввели ограничение дорожного движения. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения города Москвы.
«С 1 июля для водителей будет недоступна одна полоса на Верхоянской улице. Ограничения введут на участке от дома 4 до дома 12. Они будут действовать до 27 августа в круглосуточном режиме», — сообщает пресс-служба центра.
Напомним, что с 15 сентября по 25 декабря поэтапно будет ограничено движение по одной полосе на улице Радужной. Это коснется участка от улицы Летчика Бабушкина до Енисейской улицы. (ео)
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