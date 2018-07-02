В городе появился пляжный патруль

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Столичные пожарные организовали пляжный патруль 

РИА Новости 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Спасатели на пожарных машинах начали патрулировать пляжи и другие места отдыха Москвы в особо жаркий период, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.
"Каждый пожарно-спасательный автомобиль в Москве оборудован первичными средствами спасения на воде, а пожарные обучены способам оказания помощи терпящим бедствие. Маршруты патрулирования разработаны с учетом районов выезда пожарно-спасательных частей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пожарные по громкоговорителям напоминают отдыхающим о соблюдении правил охраны жизни людей на воде.
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