Ещё
Собянин учредил гранты школьным врачам и медсестрам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин учредил гранты школьным врачам и медсестрам 

Москва24 3 июля 2018
Фото: m24.ru
Сергей Собянин учредил гранты врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в столичных школах. Соответствующее постановление принято на президиум правительства Москвы. Размер дополнительных выплат врачам составит 15 тысяч рублей в месяц, а медсестрам — 10 тысяч рублей, передает Агентство "Москва".
Это должно повысить мотивацию медицинского персонала, а также улучшить качество помощи, оказываемой несовершеннолетним в медицинских кабинетах школ.
Сегодня в московских школах и детских садах открыто четыре тысячи медицинских кабинетов, в которых работают более 800 врачей-педиатров и 2,5 тысячи специалистов среднего медперсонала. Их основная задача — профилактическая работа, а также участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям обучения.
Только в 2017 году школьные врачи и медсестры осмотрели 1,3 миллиона детей, из них более 100 тысяч детей направили на дополнительные обследования и консультации специалистов. Школьникам и воспитанникам детских садов сделали свыше 1,7 миллиона прививок, в том числе против гриппа — свыше 1,1 миллиона, против остальных инфекций — порядка 0,6 миллиона.
С сентября текущего года планируется начать оснащение медицинских кабинетов в школах и детских садах электронной системой "ЕМИАС. Школа". Благодаря автоматизации бумажной работы медперсонал сможет оперативно оформить и распечатать медицинские справки, заполнить медицинскую документацию на несовершеннолетних, сформировать и распечатать необходимые списки несовершеннолетних, медицинские журналы и отчеты.
В дальнейшем запланирована интеграция системы с электронной медицинской картой и электронным дневником учащегося, что даст возможность информировать родителей о планирующихся вакцинациях и рекомендациях по результатам проведения профилактических осмотров.
Москва24: последние новости
"Московский марафон" пройдет в столице 23 сентября Движение транспорта ограничат в центре столицы вечером 7 июля Основные работы по благоустройству в парках Москвы будут завершены до 1 сентября
Комментарии2  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры62
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»64
На Украину надвигается катастрофа344
Россию обвинили в попытке переманить Турцию70
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение