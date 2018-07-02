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Фестиваль «Архитектурное наследие» открылся в «Манеже»
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Фестиваль «Архитектурное наследие» открылся в «Манеже» 

Агентство «Москва» 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие» открылся в выставочном зале «Манеж», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Фестиваль по архитектурному наследию надо было проводить давно — страна ждала этого, Москва ждала этого. Надеемся, что фестиваль будет проходить ежегодно и со следующего года пойдет все активнее, насыщеннее, глубже и шире», — сказал президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.
Фестиваль пройдет со 2 по 5 июля и будет освещать вопросы сохранения и рационального использования памятников архитектуры, исторического ландшафта и градостроительной среды. Фестиваль включает в себя смотры-конкурсы, научные конференции, тематические выставки, демонстрирующие лучшие проектные решения, реставрационные технологии. Цель мероприятия — популяризация уникальных образцов зодчества, выявление положительных тенденций и прогрессивных течений в разработке проектов по сохранению архитектурного наследия и их современного использования.
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