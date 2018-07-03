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Четвертая часть голосования о парках столицы стартовала на «Активном гражданине»
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Четвертая часть голосования о парках столицы стартовала на «Активном гражданине» 

Управа района Братеево города Москвы 3 июля 2018
Фото: Братеево
Четвертый этап голосования «Влюбиться в Москву: самые интересные места столицы» стартовал на «Активном гражданине» в минувший понедельник, 2 июля.
Так, в новой части опроса пользователи определят самую спортивную зеленую зону в нескольких категориях: парк для занятий спортом, для пеших прогулок, для проката велосипедов или роликов.
Так, по мнению «активных граждан» района Братеево, лучший парк для велопрогулок — парк имени Горького, за него свой голос отдали более 15% пользователей. На втором месте по удобству велопрогулок Усадьба «Коломенское» — 13% участников считают этот парк комфортным для поездок на велосипеде. В том же Парке Горького 26% участников предпочитают заниматься спортом. Спортивной зеленой зоной стал и парк «Царицыно» — за него проголосовали 15% участников опроса.
Фото: Парк Горького.
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