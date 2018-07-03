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Храм Сергия Радонежского в Рогожской слободе передан РПЦ
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Храм Сергия Радонежского в Рогожской слободе передан Церкви 

ТАСС 3 июля 2018
Фото: Википедия
Русской православной церкви передана в собственность церковь преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе, сообщает во вторник пресс-служба Московской городской епархии.
"Издано распоряжение департамента городского имущества города Москвы о передаче в собственность Русской православной церкви объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Сергия в Рогожской 1800-1838 гг, колокольня 1864 г. ", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 59", — говорится в сообщении.
В собственность храма, согласно решению департамента, передан Дом притча 1820-70-х годов и комплекс зданий, являющихся объектами культурного наследия.
Первый деревянный храм преподобного Сергия был построен в начале XVII века, а первое упоминание о каменном храме относится к 1722 году. Нынешнее здание храма было построено в 1818 году. Свой окончательный вид основной объем храма получил после реконструкции 1834-1838-х годов.
Храм преподобного Сергия был закрыт в 1938 году. Перед самым закрытием из храма удалось спасти несколько древних икон, однако большая их часть, а также церковное убранство, были уничтожены. В последующие годы помещение храма использовалось под мастерские и склад. В процессе эксплуатации зданию был нанесен большой ущерб.
В 1985 году храм был передан расположенному в Спасо-Андрониковом монастыре Музею древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. В здании храма было решено устроить экспозицию древнерусского церковного искусства. В это же время в храме были начаты реставрационные работы.
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