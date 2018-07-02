На юго-западе столицы построят ТЦ

Торговый центр построят на юго-западе Москвы

В поселении Внуковское на юго-западе столицы планируют построить торговый центр площадью 1300 квадратных метров, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Как сообщается в описании проекта, в двухэтажном здании расположатся магазины и точки общественного питания. На первом этаже откроется супермаркет. В центре вестибюля на первом этаже появится небольшой фонтан и зона отдыха. Второй этаж займет фуд-корт. Прилегающая территория будет благоустроена.

Проектировщиком ТЦ выступило ООО "Газстроймаркет".

Строительство ТЦ поддержал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецова. По его словам, строительство жилья в новых районах должно сопровождаться появлением специализированной инфраструктуры, в том числе и торговой. Ранее сообщалось, что с 2012 года на территории ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) построено более 10 миллионов квадратных метров жилья.

Ранее также сообщалось, что в ТиНАО построят бизнес-инкубатор, православные храмы, объекты социальной инфраструктуры. При этом большую часть территории оставят зеленой для развития сельского хозяйства.