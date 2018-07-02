Ещё
В Москве появился новый мост
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве появился новый мост 

Вести.Ru 2 июля 2018
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
Мост соединяет улицы Крылатская и Нижние Мневники и разворотный съезд с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной.
Собянин подчеркнул, что строительство Северо-Западной хорды, частью которой стал Крылатский мост, находится на завершающем этапе, передает ТАСС.
Длина моста составляет 282 метра. Строительство началось в 2016 году. Одновременно со строительством моста реконструировали части улиц Нижние Мневники и Крылатская и построили разворотный съезд с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной.
Новый мост станет дублером Крылатского моста, построенном в первой половине 1980-х. Число полос на этом участке дороги удвоится — по каждому мосту будет организовано движение по трем полосам в одном направлении. Для пешеходов обустроены тротуары.
Вести.Ru: последние новости
Хорватский ритейлер достался госбанкам РФ В ночь на 8 июля центральные улицы Москвы станут пешеходными Москва окончательно откажется от точечной застройки
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры47
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»47
Россию обвинили в попытке развалить НАТО48
На Украину надвигается катастрофа318
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение