Уже 200 млн человек прокатились по Московскому центральному кольцу 

Московское центральное кольцо обслужило уже 200 миллионов человек, каждый день оно перевозит 400 тысяч пассажиров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня МЦК встретило 200-миллионного пассажира. Кольцо работает около двух лет и продолжает набирать популярность. Ежедневно оно перевозит 400 тысяч пассажиров», — написал Собянин в Twitter.
Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Пассажиры МЦК могут воспользоваться 31 станцией с 18 пересадками на метро и шестью на пригородный железнодорожный транспорт.