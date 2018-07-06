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Уже 200 млн человек прокатились по Московскому центральному кольцу
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Уже 200 млн человек прокатились по Московскому центральному кольцу 

РИАМО 6 июля 2018
Фото: РИАМО
Московское центральное кольцо обслужило уже 200 миллионов человек, каждый день оно перевозит 400 тысяч пассажиров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня МЦК встретило 200-миллионного пассажира. Кольцо работает около двух лет и продолжает набирать популярность. Ежедневно оно перевозит 400 тысяч пассажиров», — написал Собянин в Twitter.
Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Пассажиры МЦК могут воспользоваться 31 станцией с 18 пересадками на метро и шестью на пригородный железнодорожный транспорт.
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