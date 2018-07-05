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На ВДНХ восстановят павильон «Хлеб»
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На ВДНХ восстановят павильон «Хлеб» 

Lenta.ru 5 июля 2018
Фото: Lenta.ru
На ВДНХ полностью реконструируют магазин «Хлеб», который находится в павильоне №517. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 5 июля.
Исторический облик здания будет сохранен. Техническое заключение показало, что строение находилось в аварийном состоянии: в нем не осталось ни одной целостной несущей конструкции. Дерево, из которого был построен павильон в 1951 году, почти полностью разрушилось.
Реконструкция подразумевает восстановление всех конструктивных элементов здания и воссоздание отделки, сохранение подлинных декоративных элементов, располагавшихся на фасадах павильона №517. Декоративные и лепные элементы, украшавшие здание, демонтировали сохранили, позднее их используют при реконструкции.
Павильон 517«Мосхлебторг» был построен в 1951 году как торговый павильон для продажи хлебо-булочных и кондитерских изделий. Через несколько лет одноэтажное здание переименовали в «Магазин „Хлеб“».
В последующие годы павильон несколько раз менял свое функциональное назначение, а в 1990-х годах там были проведены строительные работы: площадь здания увеличилась за счет возведения дополнительных стен по кровле здания со стороны заднего фасада.
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