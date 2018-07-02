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На востоке Москвы встретили ондатру
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Ондатру обнаружили на озере в столичном парке «Косинский» 

РИАМО 2 июля 2018
Фото: пресс-служба ГПБУ «Мосприрода»
Посетители заметили ондатру на Белом озере в природно-историческом парке «Косинский» в Москве, хоть зверь и не является краснокнижным, однако встретить его вблизи — большая редкость из-за его природной осторожности, говорится в сообщении пресс-службы ГПБУ «Мосприрода» ВАО.
«В Косинском парке ондатру сфотографировали, когда она подплыла почти к самому берегу Белого озера. Вылезать на берег зверек не стал, однако очень внимательно и заинтересованно рассматривал посетителей парка. Затем развернулся и уплыл по своим делам. Это нехарактерное для данного вида поведение», — говорится в сообщении.
По наблюдению специалистов, семейные группы ондатр проживают во всех природных парках Восточного округа — в Измайловском, Терлецком, Косинском парках и в лесопарке Кусково.
Основным признаком, что в том или ином парке проживает семейство ондатр, являются следы лап и характерные погрызы прибрежной растительности. Ведь именно водоем, а лучше система соединенных между собой водоемов, необходимы для комфортных условий проживания ондатр.
Хоть ондатра и не относится к редким или краснокнижным животным Москвы, однако встретить ее вблизи — большая удача, поскольку это осторожный зверь, избегающий встреч с человеком.
Медлительная на земле, ондатра хорошо плавает и прекрасно ныряет. Животные могут быть под водой до 20 минут и плавать со скоростью до пяти километров в час. Зрение и обоняние развиты слабо, в основном зверек полагается на слух.
Питаются прибрежными и водными растениями — тростником, рогозом, камышом, осокой. Реже, когда растительной пищи мало, ест моллюсков, лягушек и мальков рыб.
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