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В промзоне Курьяново появится новый технопарк
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В промзоне «Курьяново» в Москве планируется построить технопарк 

ТАСС 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Новый технопарк планируется построить в промзоне Москвы "Курьяново", сообщила в понедельник пресс-служба городского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.
Как отмечается в материалах, градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, 28 июня приняла решение внести изменения в правила землепользования (ПЗЗ) в отношении территории производственной зоны № 57 "Курьяново" (Юго-Восточный административный округ).
"Проект изменений в ПЗЗ предполагает присвоение земельным участкам, входящим в территорию со статусом КРТ (под комплексное развитие территорий — прим. ТАСС) № 28, 29, 31, дополнительного вида разрешенного использования "бизнес-инкубатор, технопарк", в территорию со статусом КРТ № 30 — "бизнес-инкубатор, технопарк; производство", — говорится в сообщении.
Проект изменений в правила землепользования будет вынесен на публичные слушания.
На территории Москвы действуют 33 технопарка, где работают порядка 1,7 тыс. высокотехнологичных компаний. В планах строительство еще семи технопарков.
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