В метро назвали самые забавные забытые вещи

В метро рассказали о самых забавных забытых за время ЧМ вещах

Пассажиры метро и Московского центрального кольца с начала ЧМ-2018 забыли в поездах и на платформах более 700 предметов, в том числе, сомбреро, шапку-ушанку, матрешку и аэрогриль, рассказали в пресс-службе московского метрополитена.

«Среди необычных забытых вещей — сомбреро, матрешка, шапка-ушанка, аэрогриль, фотоаппарат и спальный мешок, а также два iPhone. Мобильные телефоны, по всей видимости, принадлежали иностранцам, так на надписи на экранах блокировки были не на русском языке. Владельцы за ними пока не вернулись», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там уточнили, что всего в июне пассажиры забыли в метро более 700 предметов, 400 из которых вернули владельцам.

«Чаще всего москвичи и гости столицы оставляют в метро мобильные телефоны и другие гаджеты, зарядные устройства, пластиковые карточки.», — заявили в метрополитене.