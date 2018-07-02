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В метро назвали самые забавные забытые вещи
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В метро рассказали о самых забавных забытых за время ЧМ вещах 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Пассажиры метро и Московского центрального кольца с начала ЧМ-2018 забыли в поездах и на платформах более 700 предметов, в том числе, сомбреро, шапку-ушанку, матрешку и аэрогриль, рассказали в пресс-службе московского метрополитена.
«Среди необычных забытых вещей — сомбреро, матрешка, шапка-ушанка, аэрогриль, фотоаппарат и спальный мешок, а также два iPhone. Мобильные телефоны, по всей видимости, принадлежали иностранцам, так на надписи на экранах блокировки были не на русском языке. Владельцы за ними пока не вернулись», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Там уточнили, что всего в июне пассажиры забыли в метро более 700 предметов, 400 из которых вернули владельцам.
«Чаще всего москвичи и гости столицы оставляют в метро мобильные телефоны и другие гаджеты, зарядные устройства, пластиковые карточки.», — заявили в метрополитене.
Забытые в метро вещи передают на склад на станции «Котельники», где они хранятся шесть месяцев. Официальные именные (паспорт, военный билет, удостоверение личности, диплом и так далее) на склад не принимаются и передаются в УВД.
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