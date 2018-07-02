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На станциях МЦК появились напитки
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На 19 станциях МЦК появились автоматы с прохладительными напитками 

ТАСС 2 июля 2018
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) смогут приобрести минеральную воду, газировку, квас и морс в вендинговых автоматах на 19 станциях, об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"На 19 станциях Московского центрального кольца (МЦК) установили 22 вендинговых автомата с прохладительными напитками. В автоматах можно купить минеральную воду, сладкую газировку, квас и морс. Помимо прохладительных напитков, в них будут продаваться шоколад, жевательная резинка, печенье, пирожные и сэндвичи", — говорится в сообщении.
Как рассказали порталу в пресс-службе Московской кольцевой железной дороги, на этих станциях также начали работать 20 автоматов по продаже зернового кофе разных сортов. В них пассажиры смогут приобрести американо, капучино, латте, горячий шоколад и холодный кофейный напиток.
Вендинговые автоматы с напитками и едой установили на 19 станциях МЦК из 31, среди них "Деловой Центр", "ЗИЛ", "Автозаводская", "Измайлово", "Владыкино", "Зорге", "Шелепиха".
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