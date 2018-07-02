На станциях МЦК появились напитки

На 19 станциях МЦК появились автоматы с прохладительными напитками

Пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) смогут приобрести минеральную воду, газировку, квас и морс в вендинговых автоматах на 19 станциях, об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы

"На 19 станциях Московского центрального кольца (МЦК) установили 22 вендинговых автомата с прохладительными напитками. В автоматах можно купить минеральную воду, сладкую газировку, квас и морс. Помимо прохладительных напитков, в них будут продаваться шоколад, жевательная резинка, печенье, пирожные и сэндвичи", — говорится в сообщении.

Как рассказали порталу в пресс-службе Московской кольцевой железной дороги, на этих станциях также начали работать 20 автоматов по продаже зернового кофе разных сортов. В них пассажиры смогут приобрести американо, капучино, латте, горячий шоколад и холодный кофейный напиток.