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Велосипеды становятся все популярнее у москвичей
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Велопрокат в Москве стал в два раза популярнее 

Москва24 2 июля 2018
Фото: ТАСС
Столичный велопрокат за первые два месяца работы стал в два раза популярнее, чем за аналогичный период прошлого года. В 2018-м горожане совершили 1,6 миллиона велосипедных поездок, в 2017-м этот показатель составлял 782 тысячи поездок. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, велосипеды используют не только для прогулок, но и в качестве альтернативы другому транспорту для передвижения по столице.
Шестой сезон велопроката стартовал 26 апреля. В Москве открыто 430 станций с 4120 велосипедами. Протяженность всех велодорожек в столице составляет 773 километра.
До конца года трассы для велосипедов организуют в парках имени Святослава Федорова, 850-летия Москвы, на Ходынском поле, в парковых зонах в долине реки Битцы, вдоль Филевской линии метро между станциями "Филевский парк" и "Багратионовская". На западе Москвы оборудуют свыше 400 велостоянок и 195 километров велодорожек. К 2019 году число пунктов увеличится до 480, велосипедов в них будет 4,6 тысячи.
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