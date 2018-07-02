Велосипеды становятся все популярнее у москвичей

Велопрокат в Москве стал в два раза популярнее

Столичный велопрокат за первые два месяца работы стал в два раза популярнее, чем за аналогичный период прошлого года. В 2018-м горожане совершили 1,6 миллиона велосипедных поездок, в 2017-м этот показатель составлял 782 тысячи поездок. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, велосипеды используют не только для прогулок, но и в качестве альтернативы другому транспорту для передвижения по столице.

Шестой сезон велопроката стартовал 26 апреля. В Москве открыто 430 станций с 4120 велосипедами. Протяженность всех велодорожек в столице составляет 773 километра.