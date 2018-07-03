Названа дата празднования Дня города

День города Москвы отпразднуют 8 сентября

Президиум Правительства Москвы принял распоряжение "О праздновании Дня города Москвы в 2018 году" и объявил дату события. В этом году общегородской праздник пройдет 8 сентября.

Кроме того, приказом во главе с Мэром города Сергеем Собяниным утвержден состав Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию события.

Основные гуляния состоятся на Тверской улице, Красной площади, Васильевском спуске, Поклонной горе и Воробьёвых горах. Завершит День города традиционный праздничный салют.

В законе "О праздниках города Москвы" говорится о том, что празднование Дня города Москвы проходит, как правило, либо в первую, либо во вторую субботу сентября.

В прошлом году жители столицы отпраздновали 870-летие Москвы 9 сентября.