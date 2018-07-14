Воздух в Москве 14 июля прогреется до 28 градусов

МОСКВА , 14 июля. / ТАСС /. Переменная облачность и до 28 градусов тепла ожидается в субботу в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Переменная облачность. Местами кратковременный дождь", — говорится в сообщении.

Днем воздух в столице прогреется до 26-28 градусов, ночью температура опустится до 17-19 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.