Ещё
Воздух в Москве 14 июля прогреется до 28 градусов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воздух в Москве 14 июля прогреется до 28 градусов 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Переменная облачность и до 28 градусов тепла ожидается в субботу в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
"Переменная облачность. Местами кратковременный дождь", — говорится в сообщении.
Днем воздух в столице прогреется до 26-28 градусов, ночью температура опустится до 17-19 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.
В Подмосковье в субботу днем воздух может прогреться до 29 градусов, ночью температура составит от 14 до 19 градусов.
ТАСС: последние новости
Власти Москвы проектируют 90 домов по программе реновации Собянин и Артамонов посетили дачный поселок в Калужской области Мемориальный сад в память об Анне Политковской открыли в Москве
Комментарии  Ещё 123 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженову матом гонят с Первого канала106
Россия испытала гиперзвуковой «Кинжал»74
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны177
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО151
Еще три региона поддержали пенсионную реформу293
Видео
00:27
В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана
Происшествия
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение