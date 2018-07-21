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Вечером и ночью в Москве ожидаются сильный ветер, гроза и град
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Вечером и ночью в Москве ожидаются сильный ветер, гроза и град 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В пятницу 21 июля к вечеру в Москве ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, грозы с градом. Непогода продолжится и ночью. Об этом жителей экстренно предупреждают представители главного управления МЧС в столице.
— По прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине дня, вечером 20 июля и в первой половине ночи с 20 на 21 июля в Москве и Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с, — сказано на сайте ведомства.
Сотрудники МЧС просят водителей проявить особую внимательность — не парковаться вблизи деревьев, шатких и ненадежных конструкций. Рыбаки и дачники также в зоне риска — купание и нахождение у воды в таких погодных условиях крайне опасно.
Ранее Пятый канал рассказывал о режиме чрезвычайной ситуации, введенном в нескольких районах Амурской области из-за погоды. Наводнения из-за сильных погубили десятки домой и частных хозяйств. Опасаясь вандалов и грабителей, люди отказываются от эвакуации.
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