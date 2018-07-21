Вечером и ночью в Москве ожидаются сильный ветер, гроза и град

В пятницу 21 июля к вечеру в Москве ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, грозы с градом. Непогода продолжится и ночью. Об этом жителей экстренно предупреждают представители главного управления МЧС в столице.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета , во второй половине дня, вечером 20 июля и в первой половине ночи с 20 на 21 июля в Москве и Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с, — сказано на сайте ведомства.

Сотрудники МЧС просят водителей проявить особую внимательность — не парковаться вблизи деревьев, шатких и ненадежных конструкций. Рыбаки и дачники также в зоне риска — купание и нахождение у воды в таких погодных условиях крайне опасно.