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В Москве ожидается жара до 30 градусов с облачностью и грозой
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В Москве ожидается жара до 30 градусов с облачностью и грозой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Жара до 30 градусов с переменной облачностью и грозой во второй половине дня ожидают москвичей во вторник, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос».
"Сегодня в Москве и по области переменная облачность, во второй половине дня кратковременные дожди, грозы", — сказал собеседник агентства.
Температура воздуха в столице составит плюс 28-30 градусов, по области — плюс 26-31 градус.
Ветер будет северо-восточным со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый.
Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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