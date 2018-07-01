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Седьмой поезд «Москва» запустили по оранжевой ветке
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Седьмой поезд «Москва» запустили по оранжевой ветке столичного метро 

РИА Новости 1 июля 2018
Фото: РИА Новости
Седьмой поезд нового поколения "Москва" запустили на Калужско-Рижской линии московского метрополитена, сообщает пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".
"Седьмой поезд нового поколения "Москва" начал курсировать по Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Первый из них запустили на этой линии 14 мая. До этого поезда "Москва" перевозили пассажиров только на Таганско-Краснопресненской линии", — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего пассажиров в столичном метрополитене перевозят уже более 50 поездов "Москва", которые обслуживают линии с самым большим пассажиропотоком — Таганско-Краснопресненскую и Калужско-Рижскую.
Поезда нового поколения "Москва" на 15% вместительнее составов старых серий, такой поезд может перевозить до 2 тысяч человек. У него сквозной проход через все вагоны и более широкие дверные проемы со световыми и звуковыми индикаторами. Количество поручней в поездах увеличили на 30%, а для инвалидных колясок добавили специальные места. Кроме того, составы оборудованы интерактивными табло и USB-разъемами для зарядки гаджетов.
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