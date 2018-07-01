Ещё
Мэр пообещал оставить ТиНАО зелёной территорией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин пообещал оставить ТиНАО зелёной территорией 

News.ru 1 июля 2018
Фото: АГН «Москва»/Сергей Ведяшкин
Такое решение позволит придать импульс развитию сельского хозяйства в Новой Москве
Большая часть Троицкого и Новомосковского округов столицы будет оставаться зелёной. Это сделано для поддержки и развития сельскохозяйственных предприятий в регионе.
Как отметил в интервью телеканалу «Россия1» мэр Москвы Сергей Собянин, в ТиНАО есть полноценная урбанистическая зона, которая продолжит застраиваться, однако большая часть территории останется не тронутой.
Мэр уточнил, что в целом в ТиНАО обеспечивается комплексное развитие территорий. «Новая Москва превращается в обычную Москву, появляются новые станции метрополитена, новые автомобильные дороги», — сказал он.
Ранее на встрече со своим избирательным штабом Собянин напомнил об экологических проблемах столицы из-за неблагоприятной обстановки в Подмосковье.
News.ru: последние новости
Болельщикам советуют запастись дождевиками Более 80 парков реконструируют в Москве Метро в Баку полностью прекратило работу
Комментарии8  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры63
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»64
На Украину надвигается катастрофа344
Россию обвинили в попытке переманить Турцию71
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение