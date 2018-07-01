Мэр пообещал оставить ТиНАО зелёной территорией

Собянин пообещал оставить ТиНАО зелёной территорией

Такое решение позволит придать импульс развитию сельского хозяйства в Новой Москве

Большая часть Троицкого и Новомосковского округов столицы будет оставаться зелёной. Это сделано для поддержки и развития сельскохозяйственных предприятий в регионе.

Как отметил в интервью телеканалу «Россия1» мэр Москвы Сергей Собянин , в ТиНАО есть полноценная урбанистическая зона, которая продолжит застраиваться, однако большая часть территории останется не тронутой.

Мэр уточнил, что в целом в ТиНАО обеспечивается комплексное развитие территорий. «Новая Москва превращается в обычную Москву, появляются новые станции метрополитена, новые автомобильные дороги», — сказал он.