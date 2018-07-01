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В метро запустили поезда к ЧМ-2018
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В метро запустили десять поездов к чемпионату мира по футболу 

Mos.ru 1 июля 2018
Фото: Mos.ru
Десять тематических поездов, посвященных чемпионату мира по футболу — 2018, курсируют в метро. 14 июня запустили два таких поезда на Таганско-Краснопресненской линии, а в конце июня по фиолетовой и красной веткам поехали еще восемь поездов. Теперь на Таганско-Краснопресненской и Сокольнической линиях пассажиров перевозят по пять тематических составов.
«На внешней стороне вагонов можно прочитать о городах России, где проходят матчи чемпионата. А внутри поезда пассажиры почувствуют себя игроками на газоне: они смогут узнать популярные и малоизвестные факты о мировом футболе, а также выучить слова приветствия на разных языках», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
В каждом вагоне можно увидеть редкие архивные кадры, снятые знаменитыми фотографами времен СССР. На 85 снимках запечатлены прославленные тренеры и игроки, яркие моменты международных матчей, первенств Советского Союза и виды московских стадионов прошлого столетия.
Футбольные составы будут перевозить пассажиров до сентября.
К ЧМ-2018 в поездах метро продублировали на английском языке все аудиообъявления с названиями станций. Все схемы, размещенные в поездах, переведены на английский, на них отмечены Большая спортивная арена «Лужников» и стадион «Спартак», а также городской билетный центр и место проведения фестиваля болельщиков. Кроме того, на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях звучат аудиообъявления, информирующие о проходе к спорткомплексу «Лужники» и «Спартаку».
Матчи чемпионата мира по футболу в России начались 14 июня и пройдут до 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Столица стала не только главным городом мундиаля, но и основным транспортным хабом для иностранных болельщиков.
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