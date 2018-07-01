В метро запустили поезда к ЧМ-2018

В метро запустили десять поездов к чемпионату мира по футболу

Десять тематических поездов, посвященных чемпионату мира по футболу — 2018, курсируют в метро. 14 июня запустили два таких поезда на Таганско-Краснопресненской линии, а в конце июня по фиолетовой и красной веткам поехали еще восемь поездов. Теперь на Таганско-Краснопресненской и Сокольнической линиях пассажиров перевозят по пять тематических составов.

«На внешней стороне вагонов можно прочитать о городах России, где проходят матчи чемпионата. А внутри поезда пассажиры почувствуют себя игроками на газоне: они смогут узнать популярные и малоизвестные факты о мировом футболе, а также выучить слова приветствия на разных языках», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В каждом вагоне можно увидеть редкие архивные кадры, снятые знаменитыми фотографами времен СССР. На 85 снимках запечатлены прославленные тренеры и игроки, яркие моменты международных матчей, первенств Советского Союза и виды московских стадионов прошлого столетия.

Футбольные составы будут перевозить пассажиров до сентября.

К ЧМ-2018 в поездах метро продублировали на английском языке все аудиообъявления с названиями станций. Все схемы, размещенные в поездах, переведены на английский, на них отмечены Большая спортивная арена «Лужников» и стадион «Спартак» , а также городской билетный центр и место проведения фестиваля болельщиков. Кроме того, на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях звучат аудиообъявления, информирующие о проходе к спорткомплексу «Лужники» и «Спартаку».