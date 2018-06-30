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Непогода задержится в столице на сутки
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Непогода задержится в столице на сутки 

Москва24 23 минуты назад
Фото: Москва24
Дожди с порывистым ветром и гроза будут продолжаться в столице в течение суток, сообщает телеканал «Москва 24».
О погоде на ближайшее время рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
"Мы ожидаем в ближайшие сутки в Москве облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами возможен град. Минимальная температура в городе составит 17–19 градусов, по области ночью — от 15 до 20", — сказал он.
По словам эксперта, днем в воскресенье воздух в столице прогреется до 25–27, а в области — от 24 до 29. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду.
По данным синоптиков, в ночь на 1 июня и в воскресенье дожди будут в основном идти на северо-востоке Подмосковья.
Ранее стало известно, что в результате грозы и сильного ветра в столице никто не пострадал. Во время непогоды в городе повалило 16 деревьев, повреждены пять автомобилей.
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