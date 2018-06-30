Непогода задержится в столице на сутки

Дожди с порывистым ветром и гроза будут продолжаться в столице в течение суток, сообщает телеканал «Москва 24»

О погоде на ближайшее время рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков

"Мы ожидаем в ближайшие сутки в Москве облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами возможен град. Минимальная температура в городе составит 17–19 градусов, по области ночью — от 15 до 20", — сказал он.

По словам эксперта, днем в воскресенье воздух в столице прогреется до 25–27, а в области — от 24 до 29. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду.

По данным синоптиков, в ночь на 1 июня и в воскресенье дожди будут в основном идти на северо-востоке Подмосковья

Ранее стало известно, что в результате грозы и сильного ветра в столице никто не пострадал. Во время непогоды в городе повалило 16 деревьев, повреждены пять автомобилей.