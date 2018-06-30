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Назван нанесенный московской грозой ущерб
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Назван нанесенный московской грозой ущерб 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В результате прошедшей над Москвой грозы повалены деревья, повреждены автомобили, сообщили в столичном МЧС.
«С 15 часов сегодня по территории города Москвы прошел грозовой фронт, в результате которого повалено 16 деревьев, повреждено пять автомобилей», — передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС Москвы.
Отмечается, что среди людей пострадавших нет. Также не зафиксировано нарушений в работе ресурсоснабжающих и транспортных организаций, городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что сильный ливень в субботу спровоцировал потоп в зале вылетов аэропорта Внуково.
Гидрометцентр объявлял на 30 июня в Московском регионе желтый уровень опасности. Некоторые общественные места столицы были ограничены для посещения.
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