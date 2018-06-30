Назван нанесенный московской грозой ущерб

В результате прошедшей над Москвой грозы повалены деревья, повреждены автомобили, сообщили в столичном МЧС

«С 15 часов сегодня по территории города Москвы прошел грозовой фронт, в результате которого повалено 16 деревьев, повреждено пять автомобилей», — передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС Москвы.

Отмечается, что среди людей пострадавших нет. Также не зафиксировано нарушений в работе ресурсоснабжающих и транспортных организаций, городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что сильный ливень в субботу спровоцировал потоп в зале вылетов аэропорта Внуково

Гидрометцентр объявлял на 30 июня в Московском регионе желтый уровень опасности. Некоторые общественные места столицы были ограничены для посещения.