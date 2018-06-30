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В Москве в результате непогоды повалено 16 деревьев
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В Москве в результате непогоды повалено 16 деревьев 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС столицы.
"По территории города Москвы прошел грозовой фронт, в результате которого повалено 16 деревьев; повреждено 5 автомобилей", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате непогоды пострадавших или погибших нет.
В настоящее время городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре в субботу, 30 июня.
Как отмечалось, спасатели порекомендовали жителям столице при плохой погоде оставаться дома, закрыв при этом все форточки и окна.
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