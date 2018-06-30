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В Москве в субботу ожидаются порывистый ветер, ливень и гроза
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В Москве в субботу ожидаются порывистый ветер, ливень и гроза 

Газета.Ru 1 час назад
Жителей столицы предупредили о непогоде. В Москве ожидаются гроза, сильные ливни, порывистый ветер и град. Буря не затянется надолго, гроза будет кратковременной, передают столичные спасатели, сообщает информагентство Nation News.
Отметим, ранее сообщалось, что в связи с непогодой в Москве на Воробьевых горах будет закрыта фан-зона Чемпионата мира по футболу. Также сообщалось, что с 15:00 для посетителей закроют Московский зоопарк.
Спасатели обратились к москвичам с просьбой соблюдать осторожность и без необходимости не пользоваться личным транспортом, а за рулем избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и правила дорожного движения.
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