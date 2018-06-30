Московский зоопарк закроют из-за непогоды

Московский зоопарк закроют для посещений во второй половине дня 30 июня из-за непогоды, сообщает пресс-служба столичного зоопарка. С 7:30 до 15:00 он будет работать в штатном режиме, передает НСН.

В субботу ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра 15-20 м/с.

В центре погоды «Фобос» сообщили о том, что 30 июня в столице может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Московский зоопарк — один из старейших зоопарков Европы. Он был открыт 31 января 1864 года по старому стилю и назывался тогда зоосадом.