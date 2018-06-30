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Гроза в Москве: повалены деревья, повреждены машины
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В Москве упавшие из-за ветра деревья повредили пять автомобилей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве в результате непогоды в субботу повалено 16 деревьев, повреждено 5 автомобилей, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС Москвы.
"С 15 часов сегодня по территории города Москвы прошёл грозовой фронт, в результате которого повалено 16 деревьев; повреждено 5 автомобилей. Среди населения города и гостей столицы пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Как сообщается, нарушений в работе ресурсоснабжающих и транспортных организаций не зафиксировано. Городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
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