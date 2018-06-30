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В столице построят 10 новых районных отделов полиции
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В Москве построят 10 новых районных отделов полиции 

Москва меняется 30 июня 2018
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Столичные власти планируют построить в столице десять новых районных отделов полиции. Об этом в ходе осмотра нового здания отдела МВД России по столичному району Гольяново сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пояснив, что существующие отделения не приспособлены к новым требованиям.
«В ближайшие годы построим десяток новых зданий, районных отделов внутренних дел. Надеюсь, вам будет здесь более комфортно работать и более эффективно выполнять свои функции, которые на вас возложены», — сказал мэр в ходе общения с оперативными дежурными и другими сотрудниками отдела, а также представителями личного состава.
Глава города напомнил, что в последние годы в столице развернули большую программу по реконструкции зданий.
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