В столице построят 10 новых районных отделов полиции

В Москве построят 10 новых районных отделов полиции

«В ближайшие годы построим десяток новых зданий, районных отделов внутренних дел. Надеюсь, вам будет здесь более комфортно работать и более эффективно выполнять свои функции, которые на вас возложены», — сказал мэр в ходе общения с оперативными дежурными и другими сотрудниками отдела, а также представителями личного состава.

Глава города напомнил, что в последние годы в столице развернули большую программу по реконструкции зданий.