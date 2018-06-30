Москвичи оказались в «опасности»

«Известия». Гидрометцентр России предупредил жителей столицы о том, что в Москве в воскресенье, 1 июля, мая, так же как и в субботу, действует «жёлтый» уровень погодной опасности. Это связано с сильным ветром и грозой, сообщают

«Желтый» уровень означает, что стихия потенциально опасна из-за неблагоприятных погодных явлений.

В выходные определять погоду в столичном регионе будет южный циклон. Он принесет дожди, местами сильные, с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 15–20 м/с.

30 июня столбики термометров покажут температуру 26–28 градусов, а 1 июля температура упадет до плюс 19–21 градуса.