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Москвичи оказались в «опасности»
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Москвичи оказались в «опасности» 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Гидрометцентр России предупредил жителей столицы о том, что в Москве в воскресенье, 1 июля, мая, так же как и в субботу, действует «жёлтый» уровень погодной опасности. Это связано с сильным ветром и грозой, сообщают «Известия».
«Желтый» уровень означает, что стихия потенциально опасна из-за неблагоприятных погодных явлений.
В выходные определять погоду в столичном регионе будет южный циклон. Он принесет дожди, местами сильные, с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 15–20 м/с.
30 июня столбики термометров покажут температуру 26–28 градусов, а 1 июля температура упадет до плюс 19–21 градуса.
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