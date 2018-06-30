Мэрия прояснила судьбу «Горбушки»

Мэрия Москвы прояснила судьбу «Горбушки»

Решение о судьбе ТЦ "Горбушкин двор" власти столицы могут принять до конца года. Это время потребуется для консультаций инвесторов с Москомархитектурой и подготовки документации, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Ранее в СМИ появилась информация, что знаменитую "Горбушку" в ближайшие годы могут закрыть. Пока никаких официальных решений на этот счет нет, сказал заммэра. "Инвестор обратился с предложением закрыть ТЦ "Горбушкин двор" как рынок и отдать землю под жилье и социальные объекты, — уточнил Хуснуллин. — Сейчас он прорабатывает варианты, но конкретных решений пока нет. В случае, если они будут приняты, под реновацию будет отдано до 30 тысяч квадратных метров площади ТЦ".

Глава стройкомплекса также заявил, что в районе Фили, где расположена "Горбушка", сложно подобрать площадки под реновацию. Несмотря на это, власти продолжат прорабатывать различные варианты, чтобы люди переехали в тот же район, где живут сейчас.

Справка "РГ"

Рынок "Горбушка" работал с конца 1980 годов в сквере у дворца культуры имени Горбунова. В позднее советское время здесь можно было приобрести редкие пластинки зарубежных исполнителей, рынок стал местом паломничества. В дальнейшем рынок переехал, его территория и ассортимент значительно расширились. Ныне "Горбушкой" называют крупный ТЦ "Горбушкин двор".