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Мэрия прояснила судьбу «Горбушки»
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Мэрия Москвы прояснила судьбу «Горбушки» 

Российская Газета 30 июня 2018
Фото: РИА Новости
Решение о судьбе ТЦ "Горбушкин двор" власти столицы могут принять до конца года. Это время потребуется для консультаций инвесторов с Москомархитектурой и подготовки документации, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Ранее в СМИ появилась информация, что знаменитую "Горбушку" в ближайшие годы могут закрыть. Пока никаких официальных решений на этот счет нет, сказал заммэра. "Инвестор обратился с предложением закрыть ТЦ "Горбушкин двор" как рынок и отдать землю под жилье и социальные объекты, — уточнил Хуснуллин. — Сейчас он прорабатывает варианты, но конкретных решений пока нет. В случае, если они будут приняты, под реновацию будет отдано до 30 тысяч квадратных метров площади ТЦ".
Глава стройкомплекса также заявил, что в районе Фили, где расположена "Горбушка", сложно подобрать площадки под реновацию. Несмотря на это, власти продолжат прорабатывать различные варианты, чтобы люди переехали в тот же район, где живут сейчас.
Справка "РГ"
Рынок "Горбушка" работал с конца 1980 годов в сквере у дворца культуры имени Горбунова. В позднее советское время здесь можно было приобрести редкие пластинки зарубежных исполнителей, рынок стал местом паломничества. В дальнейшем рынок переехал, его территория и ассортимент значительно расширились. Ныне "Горбушкой" называют крупный ТЦ "Горбушкин двор".
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