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Территорию Черкизовского рынка застроят
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На месте «Черкизона» начали строить жилье по программе реновации 

BFM.RU 30 июня 2018
Фото: РИА Новости
На территории бывшего Черкизовского рынка началось строительство жилья для переселенцев по программе реновации, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, параллельно разрабатывается градостроительная документация на другие участки, расположенные на площадке бывшего рынка, передает «Интерфакс».
Хуснуллин пояснил, что строительство жилья ведется группой компаний «ПИК». «Инвестор ведет строительство жилья на своей площадке на месте бывшего рынка, также его силами возводится жилье для программы реновации», — отметил глава столичного стройкомплекса.
Ранее сообщалось, что проект планировки всех земельных участков, расположенных на месте бывшего Черкизовского рынка, планируется разработать осенью этого года.
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