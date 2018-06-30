Территорию Черкизовского рынка застроят

На месте «Черкизона» начали строить жилье по программе реновации

На территории бывшего Черкизовского рынка началось строительство жилья для переселенцев по программе реновации, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

По его словам, параллельно разрабатывается градостроительная документация на другие участки, расположенные на площадке бывшего рынка, передает «Интерфакс»

Хуснуллин пояснил, что строительство жилья ведется группой компаний «ПИК» . «Инвестор ведет строительство жилья на своей площадке на месте бывшего рынка, также его силами возводится жилье для программы реновации», — отметил глава столичного стройкомплекса.

Ранее сообщалось, что проект планировки всех земельных участков, расположенных на месте бывшего Черкизовского рынка, планируется разработать осенью этого года.